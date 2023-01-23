Спорт 23 января 2023, 18:19 Рамирес: «Если „Краснодар“ выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом»

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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес признался «Спорт-Экспрессу», что завершит карьеру, если «быкам» удастся завоевать золотые медали на чемпионате России.

«Если „Краснодар“ выиграет чемпионат, я вообще закончу с футболом, завершу карьеру. И может быть, сделаю небольшую татуировку в честь этого», — приводит слова футболиста RT.

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28-летний эквадорец играет за краснодарский клуб с 2017 года. В сезоне-2018/19 он вместе с командой занял третье место в РПЛ. В текущем сезоне Рамирес записал в свой актив два мяча. По итогам 17 туров у «Краснодара» 25 очков. Он находится на восьмом месте в турнирной таблице российского чемпионата.

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