Rambler заблокировал прямые трансляции АПЛ на сайте «Матч ТВ»

Как утверждается в определении Мосгорсуда, ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подало заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на прямые трансляции футбольных матчей клубов АПЛ с 2019 по 2022 год. Были представлены документы, подтверждающие возможность доступа к аудиовизуальному воспроизведению в отсутствие разрешения правообладателя.

В связи с этим суд решил удовлетворить требование о временной блокировке контента. Исполнить это решение должен Роскомнадзор. Определение может быть обжаловано в течение 15 дней.

Права на показ трех сезонов матчей АПЛ принадлежат Rambler. Они купили их для своего онлайн-кинотеатра Okko в 2019 году. Кроме «Матч ТВ», у компании также есть претензии к платформе Twitch, на которой они заметили прямые трансляции матчей АПЛ. В отношении Twitch Мосгорсуд принял аналогичное решение о временной блокировке трансляций матчей клубов АПЛ.