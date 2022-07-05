Ралли-рейд «Шелковый путь» из Астрахани в Москву начнется 7 июля. Гонщики готовятся к старту

Ралли-рейд «Шелковый путь» по маршруту Астрахань — Москва стартует 7 июля. Общая протяженность дистанции достигнет 2470 километров. Участники ралли уже готовятся к старту: машины заправлены, сухпайки собраны.

Гонщикам предстоит провести 10 дней в пути по бездорожью, это настоящая проверка техники на прочность. Топливный партнер ралли — сеть АЗС «Газпромнефть». Моторное топливо, которым заправили машины гонщиков, прошло проверку качества в мобильной лаборатории компании. В июне обновленные мобильные лаборатории качества топлива вышли в рейды с дополнительным оборудованием для проверки дизеля.

«То топливо, которое мы поставляем на ралли, и то топливо, которое приходит на любую из наших АЗС, проходит совершенно одинаковый фильтр», — рассказал руководитель системы контроля качества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.

Быстро ездить и побеждать

Проверяют не только топливо, но и масло. Эксперты цифрового сервиса G-Energy с помощью специального исследования моторных масел провели диагностику техники. Оказалось, что к гонке она готова. Впрочем, чекапы продолжатся на протяжении всего маршрута. После гонки данные используют для совершенствования и разработки новых смазочных материалов.

«Качественное топливо позволяет ездить быстро и побеждать. Поэтому в таких ситуациях заправочные станции „Газпромнефти“ — это реальный оазис посреди ничего. Для меня это уже дом родной, я знаю, где что лежит: где кофеек, где можно сосиску или бургер съесть», — поделилась чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.

Нагрузка гонщиков сравнима с нагрузкой космонавтов — во время заезда спортсмен теряет до пяти килограммов. Для всех участников заезда подготовили 1200 сухпайков. Помимо стандартных тушенки, паштета и шоколада, в набор входят полезные и питательные батончики G-Drive и одноименный энергетический напиток. По мнению спортсменов, такой перекус — спасение от упадка сил в дороге.

«Всякая гонка требует планирования. Наши спортивные мероприятия проходят в летний период, а подготовка начинается уже осенью. Прежде чем выехать, мы должны запланировать маршрут, определить дистанцию, расстояние, но самое главное — это планирование точек заправки», — отметил первый заместитель руководителя проекта ралли-рейда «Шелковый путь» Виктор Соколов.

Специально к старту гонки сеть АЗС «Газпромнефть» расширила линейку гамбургеров и представила фирменный бургер, который уже в течение двух недель появится в кафе на автозаправочных станциях сети в России.