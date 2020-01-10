Ралли «Дакар»: экипаж Сотникова из «КАМАЗ-мастера» победил в пятом этапе

Маршрут пятого этапа занял для команды Сотникова 4 часа 12 минут. Отмечается, что второе и третье места также заняли представители «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Напомним, марафон впервые проходит в Саудовской Аравии. Протяженность скоростного спецучастка пятого этапа составила 353 километра. Он связывает города Аль-Юла и Хаил.

После пяти этапов в тройку лидеров вошли Каргинов (20:10.02), Шибалов (+14.53) и белорус Вязович (+23.58).

Как сообщила газета «Известия», общая протяженность маршрута составляет 7,8 тысячи километров. Из них 5 000 километров составляют скоростные спецучастки.

Отмечается, что 6 января на втором этапе ралли экипаж Сотникова занял второе место. Каргинов стал третьим, а первым — белорус Вязович.