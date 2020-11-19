Теннисист Медведев одержал победу над первой ракеткой мира

Российский теннисист в итоговой игре группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) победил первую ракетку мира, сербского спортсмена Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Матч проходил в Лондоне и длился 1 час 22 минуты.

24-летний россиянин осуществил три брейка и десять эйсов.Но у него было четыре ошибки при подаче мяча. У его 33-летнего соперника на счету было три эйса и пять двойных ошибок.

Медведев уже не первый раз побеждает на групповом этапе Nitto ATP Final. Это второй крупный выигрыш. Благодаря ему спортсмен обеспечил себе досрочный выход в полуфинал турнира. Российским теннисистам давно не удавалось выйти в полуфинал турнира. В последний раз — в 2009 году — такого результата добился Николай Давыденко.

В заключительном матче группового раунда Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Джокович проведет игру с Александром Зверевым.