Рахимов оценил шансы «Зенита» против ЦСКА в случае отсутствия Дзюбы
Бывший наставник «Ахмата», «Терека» и «Локомотива» Рашид Рахимов обсудил с RT шансы «Зенита» в предстоящем матче с московскими армейцами.
«Отсутствие Дзюбы трагедией не станет. Ведущие футболисты всегда могут устать или получить травму, как в ситуации с Артемом», — обратил внимание специалист.
По его словам, игроки, заменяющие во время матча ведущих футболистов клуба, должны по крайней мере держать уровень и соответствовать ему, а в лучшем случае усиливать игру.
Он заметил, что в отсутствие Дзюбы такого футболиста может не хватить петербургской команде.