Рахимов оценил шансы «Зенита» против ЦСКА в случае отсутствия Дзюбы

«Отсутствие Дзюбы трагедией не станет. Ведущие футболисты всегда могут устать или получить травму, как в ситуации с Артемом», — обратил внимание специалист.

По его словам, игроки, заменяющие во время матча ведущих футболистов клуба, должны по крайней мере держать уровень и соответствовать ему, а в лучшем случае усиливать игру.

Он заметил, что в отсутствие Дзюбы такого футболиста может не хватить петербургской команде.