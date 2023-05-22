22 мая 2023, 16:23
Радивоевич покинул пост тренера нижегородской женской волейбольной команды «Спарта»
Сербский тренер Слободан Радивоевич покинул пост главного тренера нижегородской женской команды по волейболу «Спарта». Об этом сообщила «Нижегородская правда».
Радивоевич возглавлял команду с 2017 года, под его руководством «Спарта» выигрывала золотые медали и выступала в суперлиге чемпионата России.
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Отмечается, что в предстоящем сезоне пост тренера нижегородской команды займет белорусский наставник Станислав Саликов.
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