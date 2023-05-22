Спорт 22 мая 2023, 16:23 Радивоевич покинул пост тренера нижегородской женской волейбольной команды «Спарта»

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Сербский тренер Слободан Радивоевич покинул пост главного тренера нижегородской женской команды по волейболу «Спарта». Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Радивоевич возглавлял команду с 2017 года, под его руководством «Спарта» выигрывала золотые медали и выступала в суперлиге чемпионата России.

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Отмечается, что в предстоящем сезоне пост тренера нижегородской команды займет белорусский наставник Станислав Саликов.