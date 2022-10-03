Спорт 03 октября 2022, 20:20 Поделиться Telegram

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Viber Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов покинет пост главного тренера второго состава петербургской команды. Об этом сообщил «Чемпионат».

РИА ФАН написало, что Радимова уволят с должности наставника «Зенита-2». В самом клубе пока эту информацию не подтвердили.

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Уточняется, что Радимов возглавил команду в 2018 году. Сейчас в активе «Зенита-2» 18 очков. Он находится на шестом месте в турнирной таблице подгруппы 1 Второй лиги.

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