Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ | 360°

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Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

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Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов покинет пост главного тренера второго состава петербургской команды. Об этом сообщил «Чемпионат».

РИА ФАН написало, что Радимова уволят с должности наставника «Зенита-2». В самом клубе пока эту информацию не подтвердили.

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Уточняется, что Радимов возглавил команду в 2018 году. Сейчас в активе «Зенита-2» 18 очков. Он находится на шестом месте в турнирной таблице подгруппы 1 Второй лиги.

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