Радимов оценил призыв фанатов «Спартака» уходить с матчей

Собеседник издания уверен, что акцию болельщиков московской футбольной команды никто не поддержит.

«Я не верю, что кто-то может поддержать их и уйти со стадиона. Плохо себе представляю, как „Вираж“ решится на это», — рассказал Радимов.

«Болельщики устали от произвола»: Шпрыгин поддержал призыв «Фратрии» уходить с матчей Подробнее

Он также предложил искать проблему в том, что во время матчей фанаты позволяют себе нецензурно выражаться.

«Ну есть же пределы. Когда на таких красавцах-стадионах ругаются матом, как на это ходить семьями с детьми. С этим надо бороться», — отметил Радимов.

Бывший спортсмен предложил выход из этого конфликта. Радимов считает, что с матом нужно бороться не специальными глушилками, как это было на матче «Зенит» — «Спартак». По его мнению, нужно воспитывать «немножко другое поколение», которое будет понимать, в каких местах мат неуместен.

«Зенит» примет на своем поле московское «Динамо» 6 декабря. Матч пройдет в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее спартаковское фанатское объединение «Фратрия» предложило покинуть игры 19-го тура РПЛ на 30-й минуте. Таким образом болельщики хотели выразить протест из-за задержаний в Санкт-Петербурге любителей футбола. Речь идет об аресте 1 декабря перед матчем «Зенит» — «Спартак». Помимо этого 39 фанатов оштрафовали за хулиганство и нецензурные выражения в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы.