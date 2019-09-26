Радченко удивил отказ РФС в регистрации Кокорина

Стало известно о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы Подробнее

«Это решение стало сюрпризом для всех. И, что меня особенно удивило, — для некоторых сотрудников клуба», — признался спортсмен. Он согласился с тем, что РФС в случае с Кокориным действовал по букве закона.

По его словам, футболисту надо отнестись к этому решению с пониманием и набирать физическую форму, которая так нужна нападающему. Радченко подчеркнул, что ее не так легко набрать, учитывая отсутствие игровой практики.