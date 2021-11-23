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    23 ноября 2021, 21:56

    Радченко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Мальме»

    Футболист Радченко высказался о предстоящей игре «Зенита» с «Мальме»

    Артур Блянихов

    Экс-бомбардир «Зенита» Дмитрий Радченко обсудил с «Чемпионатом» предстоящий матч петербургского клуба с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Радченко выразил уверенность, что матч будет непростым. По его словам, обе команды будут играть в атакующий футбол.

    «Ключевая игра за попадание в Лигу Европы, у соперника тоже есть такой шанс. У „Зенита“ есть небольшое преимущество, их может устроить и ничья», — цитирует футболиста ИА Nation News.

    По его мнению, пока есть шансы, «сине-бело-голубые» будут бороться за выход в Лигу чемпионов.