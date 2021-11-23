Экс-бомбардир «Зенита» Дмитрий Радченко обсудил с «Чемпионатом» предстоящий матч петербургского клуба с «Мальме» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Радченко выразил уверенность, что матч будет непростым. По его словам, обе команды будут играть в атакующий футбол.

«Ключевая игра за попадание в Лигу Европы, у соперника тоже есть такой шанс. У „Зенита“ есть небольшое преимущество, их может устроить и ничья», — цитирует футболиста ИА Nation News.

По его мнению, пока есть шансы, «сине-бело-голубые» будут бороться за выход в Лигу чемпионов.