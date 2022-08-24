«Рад, но расстроен». Эмоции Дзюбы от первого матча за «Адана Демирспор» оказались противоречивыми

Бывший игрок петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба расстроился из-за проигрыша в матче с «Фенербахче», заявил его агент Леонид Гольдман. Российский футболист выступал в качестве нападающего турецкого «Адана Демирспор», сообщил Sport24.

Встреча «Адана Демирспор» и «Фенербахче» состоялась 22 августа в рамках третьего тура чемпионата Турции. Матч окончился победой стамбульского клуба со счетом 4:2. В стартовом составе гостей на поле вышел Дзюба, на 66-й минуте он забил гол. Однако это не спасло его команду от поражения. Для 34-летнего россиянина это был дебют в турецком клубе.

«Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше», — поделился агент Гольдман.

Информация о контакте Дзюбы с «Адана Демирспор» появилась 18 августа. Игрок может оставаться в клубе на один сезон, в его контракте прописан пункт о возможности пролонгации на год. Вместе с Дзюбой также выступает Ярослав Ракицкий. Турецкие СМИ не оставили без внимания успешный дебют россиянина.