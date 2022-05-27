Проект «Спортивные выходные» вновь начал работу в Москве

Проект «Спортивные выходные» возвращается в Москву 28 мая. Его реализацией займутся центры госуслуг «Мои документы» совместно с департамента спорта города. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт Мэра.

Бесплатные спортивные занятия будут проходить в городе на 20 площадках. Посетить их смогут жители города абсолютно бесплатно. 16 площадок начнут свою работу уже 28 мая у павильонов «Здоровая Москва».

Кроме того, посетить занятия можно будет в Доме культуры «ГЭС-2», а также на крыше Северного речного вокзала. Среди спортивных программ -- северная ходьба, йога, а также street stretching и dance mix.