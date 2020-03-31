Работников ФК «Ньюкасл Юнайтед» сократили из-за коронавируса
Руководство английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» на время сократило работников, которые не являются членами первой команды. Такое решение приняли из-за финансовых трудностей, сложившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».
Работы в клубе лишились скауты, тренеры академий, сотрудники благотворительной организации фонда. «Ньюкасл Юнайтед» — первый клуб Английской премьер-лиги, чье руководство решилось на такой шаг.
Управляющий директор Ли Чарнли отправил работникам электронное письмо и пояснил, как отправить заявку на сохранение рабочего место. Те, кто выполнят необходимые требования, смогут полностью получить заработную плату до конца апреля.