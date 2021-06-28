Работа Франка Де Бура в сборной вызвала недовольство в Федерация футбола Нидерландов

Журналист Никола Скир на своей странице в Twitter рассказал, что многие члены Федерации футбола Нидерландов недовольны работой Франка Де Бура на посту наставника национальной сборной. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам журналиста, Де Бура могут отправить в отставку после проигрыша сборной Чехии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 0:2. Отмечается, что выступление команды Нидерландов на чемпионате крайне разочаровало многих футбольных функционеров.

Де Бур занял пост главного тренера сборной Нидерландов в сентябре прошлого года. Команда под его руководством провела девять игр и одержала шесть побед.