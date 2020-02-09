«Пытался бороться со страхом»: паралимпиец отработал одну смену и уволился из «Яндекс.Еды»

Спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов устроился доставщиком еды в Екатеринбурге. Его заметили на улицах города, после чего видео разлетелись по соцсетям. Из-за такой широкой огласки спортсмену пришлось уволиться.

«Сейчас, после такого ажиотажа, я не стал работать дальше. Я отработал одну смену. Не могу даже сказать, тяжелая или легкая эта работа. Но обращаться с телефоном мне было несложно, с этим у меня проблем нет», — рассказал Асташов е1.ru.

По его словам, пойти работать в доставку он решил, чтобы побороть свои страхи. Спортсмен хотел узнать, как будут реагировать на его появление окружающие.

«На меня часто показывают пальцем, пытался с этим страхом бороться. Получить новый опыт, с кем-то познакомиться. Я не думал, что видео получит такой ажиотаж. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями. Я могу работать где хочу», — отметил паралимпиец.

В начале февраля в соцсетях появилось видео, где Асташов в форме «Яндекс.Еды» забирал заказ в одном из торговых центров.

«Красавец, главное не унывает. Стойкости духа этого человека можно позавидовать», — написал один из комментаторов под роликом.

«Молодчина! Мужество, достоинство, выдержка, самообеспеченность… Завидую самой белой завистью и желаю ему здоровья и счастья», — поддержала подписчица.

Михаил Асташов в 2019 году стал победителем этапа Кубка мира по паратриатлону. Он включен в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020 в Токио.