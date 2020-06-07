«Пытается напомнить о себе». Боец Шлеменко засомневался в уходе Макгрегора из спорта

Конор Макгрегор уходит из большого спорта вот уже в третий раз. И явно не последний — в этом уверен российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator Александр Шлеменко.

«Все СМИ уже переполошены этой новостью. Макгрегор снова пытается напомнить о себе, чтобы потом громко вернуться. Если честно, я к этому серьезно не отношусь, и уже скоро мы услышим, что Конор возвращается», — рассказал «360» Шлеменко.

Ирландский спортсмен Конор Макгрегор написал на своей странице в Twitter о том, что завершает карьеру,

В прошлый раз боец «уходил из спорта» в марте 2019 года. Его хватило на девять дней — за это время он успел со всеми попрощаться и вновь начать тренировки. Многие уже тогда не поверили Макгрегору и посмеялись над его поведением. К примеру. Хабиб Нурмагомедов назвал его «ревнивой женой», которая чуть что — сразу прощается.

Пользователи соцсетей вспомнили, что слышали уже подобное от Макгрегора еще в апреле 2016 года — тогда он проиграл Нэйту Диасу, но через два дня передумал.