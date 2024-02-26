Спорт 26 февраля 2024, 20:13 Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде Песков: поручения Путина по участию россиян в Олимпиаде должны выполнить РИА «Новости»

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Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Были поручения президента, существуют разные точки зрения, поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — сказал он.

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Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.

Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.