26 февраля 2024, 20:13
Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде
Песков: поручения Путина по участию россиян в Олимпиаде должны выполнить
Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Были поручения президента, существуют разные точки зрения, поручения должны быть выполнены и должны быть сформированы соответствующие рекомендации», — сказал он.
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Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.
Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Олимпийские игры в Париже — 2024
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