Спорт 19 декабря 2022, 16:51 Путин учредил День самбо в России Президент РФ Путин учредил 16 ноября Днем самбо в России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Путин учредил 16 ноября Днем самбо в России. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Указ глава государства подписал в целях развития и популяризации вида спорта в России, распоряжении Путина вступило в силу со дня подписания — 19 декабря.

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Самбо (самооборона без оружия) разработали советские инструкторы Анатолий Харлампиев, Виктор Спиридонов и Василий Ощепков в 20-х годах XX века. Впервые самбо включили в программу чемпионатов мира в 1973 году наравне с вольной и классической борьбой.

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Изначально включение самбо в программу Олимпийских игр затруднилось в связи с бойкотом западными странами Олимпиады 1980 года в Москве. Вид спорта понизили до статуса демонстрационного. После этого Международный олимпийский комитет отозвал у самбо и этот статус.

В июле 2021 года МОК впервые в истории официально признал самбо олимпийским видом спорта. Это решение приняли на сессии организации в Токио перед летними Олимпийскими играми в 2020 году.