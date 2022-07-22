Путин разрешил биатлонистке Жураускайте выйти из российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление 23-летней российской биатлонистки Лидии Жураускайте о выходе из российского гражданства. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: <…> Жураускайте Лидии Михайловны, родившейся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — цитирует ТАСС один из пунктов указа.

Жураускайте ранее заявляла, что мечтает выступить за сборную Литвы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. СМИ сообщали, что спортсменка уже получила литовское гражданство.

Спортсменка начала заниматься биатлоном в 14 лет. За национальные команды она не выступала.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала не осуждать спортсменов, которые решаются на смену гражданства ради карьеры, написало ИА Nation News. Она отметила, что спортсмены идут на такой шаг от безысходности.