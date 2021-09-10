Путин рассказал об опасности снятия лимита на легионеров в футболе

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение о снятии лимита на число иностранных игроков в российском футболе. Он высказался об этом на заседании Совета по физкультуре и спорту, сообщило РИА «Новости».

Глава государства объяснил, что если в российских клубах будут играть одни легионеры, то национальная сборная еще не скоро сможет сыграть на чемпионатах мира и Европы.

«Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная команда не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — сказал Путин.

Клубы Российской премьер-лиги ранее поддержали введение нового лимита на легионеров. Но решение по этому вопросу должны принять руководство РПЛ и Российского футбольного союза. Сейчас по правилам РФС команды могут вносить в заявку на участие в чемпионате России не более восьми иностранных игроков.

Путин в ходе заседания также выразил сомнение в справедливости судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Победу присудили израильтянке Линой Ашрам, которая получила больше баллов, чем россиянка Дина Аверина, несмотря на то, что потеряла ленту во время выступления.