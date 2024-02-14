Спорт 14 февраля 2024, 18:01 Путин призвал навести порядок в спорте Путин: нужно избавиться от коммерциализации в спорте

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Занятия спортом должны стать доступными для россиян. На это указал президент Владимир Путин в ходе выступления на Форуме будущих технологий, который проходит в Москве.

«Надо навести порядок, избавиться от коммерциализации в сфере спорта, министерство спорта должно этим заняться вплотную. Все, что делается под его эгидой, должно быть доступно для российских семей», — заявил глава государства.

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По его мнению, нужно поддерживать стремление россиян заниматься спортом, вести активный образ жизни в любом возрасте. В связи с этим власти намерены значительно расширить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городах и населенных пунктах страны, подытожил Путин.

Ранее он заявил, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализированным. По его словам, чиновники Всемирного антидопингового агентства (WADA) делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. При этом любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, отметил Путин.