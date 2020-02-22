Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо
Президент России Владимир Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо. Турнир проходит накануне Дня защитника Отечества на сочинской арене «Ледяной куб». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лига боевого самбо была организована для популяризации этого вида спорта как российского национального единоборства и продвижения отечественных самбистов на профессиональной арене, пишет «Российская газета».
Декларацию о создании организации в преддверии старта чемпионата подписали ее президент Аркадий Ротенберг, глава Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и президенты всех континентальных федераций самбо.
В соревновании примут участие 14 лучших спортсменов юниорской сборной команды России в этом виде спорта.
Путин обладает званием мастера спорта по самбо. Он неоднократно посещал соревнования по этому виду спорта.