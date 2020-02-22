Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо

Лига боевого самбо была организована для популяризации этого вида спорта как российского национального единоборства и продвижения отечественных самбистов на профессиональной арене, пишет «Российская газета».

Декларацию о создании организации в преддверии старта чемпионата подписали ее президент Аркадий Ротенберг, глава Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков и президенты всех континентальных федераций самбо.

В соревновании примут участие 14 лучших спортсменов юниорской сборной команды России в этом виде спорта.

Путин обладает званием мастера спорта по самбо. Он неоднократно посещал соревнования по этому виду спорта.