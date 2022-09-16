Путин предложил создать спортивную ассоциацию при ШОС | 360°

Спорт 16 сентября 2022, 11:54 Поделиться Telegram

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Viber Путин предложил создать спортивную ассоциацию при ШОС Президент России Путин предложил создать ассоциацию спортивных организаций на базе ШОС РИА «Новости»

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Шайнхайской организации сотрудничества (ШОС) следует создать ассоциацию спортивных организаций и проводить соревнования под ее эгидой. С таким предложением выступил в Самарканде президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Он заявил, что важно укреплять взаимодействие стран в рамках ШОС в культурно-гуманитарной сфере. Участники заседания Совета глав государств — членов ШОС в расширенном составе подпишут меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма и музейного дела, однако стоит обратить внимание и на спорт.

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Владимир Путин заявил, что представилась хорошая возможность для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий.

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«Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — сказал он.

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