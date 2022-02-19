Путин поздравил лыжника Большунова с победой на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с успехами на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов завоевал золото в масс-старте.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с еще одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота», — говорится на сайте президента.

Путин отметил отличную подготовку, сильный характер и умение рассчитывать силы спортсмена. Также он заявил, что Большунов внес «выдающийся вклад» в результаты российской сборной на соревнованиях.

«Желаю Вам новых успехов и всего самого доброго», — заключил президент.

Большунов выиграл золото в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Иван Якимушкин стал обладателем серебряной медали. Тройку лидеров замкнул норвежец Симен Крюгер.