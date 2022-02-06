Путин поздравил Большунова с золотой медалью Олимпиады

Российский лыжник Александр Большунов показал бойцовские качества в скиатлоне на Играх-2022 в Пекине, завоевав золотую медаль. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, его послание опубликовано на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли „золотой“ счет нашей команды, показав победный настрой», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что выступление Большунова вдохновит других олимпийцев на то, чтобы показать хороший результат в своих дисциплинах, сообщил НСН.

Большунов завоевал золото, россиянин Денис Спицов взял серебро, бронза у финна Ийво Нисканена.

В активе сборной России на Играх уже четыре медали, среди них одна золотая, два серебра и одна бронза, пишет агентство «Политика сегодня».

Ранее сборная России по биатлону в смешанной эстафете взяла бронзу и лыжница Наталья Непряева в скиатлоне выиграла серебро.