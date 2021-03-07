Путин поздравил Большунова и назвал героем гонки

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму российскому лыжнику Александру Большунову, который завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров на чемпионате мира. Глава государства назвал спортсмена настоящим героем гонки.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин отметил, что именно Большунов стал «настоящим героем гонки», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебро в лыжном марафоне на дистанции 50 километров в Оберстдорфе. Золото чемпионата мира получил норвежец Эмиль Иверсен. Бронза у еще одного норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера.

Изначально Большунов пришел к финишу третьим, но после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо ему присудили серебряную медаль. Клебо на финишной прямой коснулся Большунова рукой. Россиянин оттолкнулся, поставил палку между своих ног и сломал ее. В итоге его обогнал Иверсен, а Большунову пришлось финишировать с одной палкой. Норвежца дисквалифицировали, но россиянин назвал это решение бессмысленным.