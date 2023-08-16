Спорт 16 августа 2023, 18:17 Путин поставил задачу увеличить долю занимающихся спортом россиян Путин: число занимающихся физкультурой и спортом нужно повышать в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число людей, которые занимаются физкультурой и спортом, в России увеличивается, но нужно нарастить показатель. С таким заявлением президент Владимир Путин выступил на совещании с членами правительства.

«Нам обязательно нужно достичь еще более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом», — сказал он.

Реклама

По словам главы государства, в России этот показатель растет все время, однако «есть куда двигаться и к чему стремиться».

Президент также призвал оказывать материальную поддержку профессиональным спортсменам. Атлеты должны получать премии и гранты, сопоставимые с призами на международных соревнованиях. Для людей, которые всю свою жизнь посвятили спорту, очень важна поддержка, добавил Путин.

При этом российский лидер указал на деградацию мирового спорта, к которой привели коммерциализация международного олимпийского движения и политизация.