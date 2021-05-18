Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге на время Евро-2020

Президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Санкт-Петербурге, а также в Выборгском районе Ленинградской области с 2 июня по 12 июля, в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу, сообщил ОТР со ссылкой на соответствующий указ.

Документ, подписанный главой РФ, опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что на указанное время запретят оборот оружия, взрывчатых и ядовитых веществ. Помимо прочего, будут организованы специальные зоны, попасть в которые смогут только те, у кого есть пропуск. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.