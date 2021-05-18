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    18 мая 2021, 17:49

    Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге на время Евро-2020

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в Санкт-Петербурге, а также в Выборгском районе Ленинградской области с 2 июня по 12 июля, в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу, сообщил ОТР со ссылкой на соответствующий указ.

    Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге на время Евро-2020

    Документ, подписанный главой РФ, опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что на указанное время запретят оборот оружия, взрывчатых и ядовитых веществ. Помимо прочего, будут организованы специальные зоны, попасть в которые смогут только те, у кого есть пропуск.

    Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.