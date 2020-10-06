Путин поручил создать новую спортивную стратегию на случай карантина

Если в будущем в стране возникнут форс-мажорные ограничения, то люди не должны из-за этого перестать заниматься спортом. В связи с этим Владимир Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта.

Президент отметил, что этой осенью из-за пандемии были закрыты спортзалы и отменены спортивные мероприятия, передает ТАСС.

«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — заявил глава государства.

Стратегия будет охватывать спортивную сферу и на период до 2030 года предусматривать необходимые меры поддержки.

Владимир Путин пообщался с преподавателями и учителями. В ходе беседы российский лидер похвалил учеников, родителей и педагогов за отличную командную работу в период пандемии. Он также добавил, что это время было для всех непростым. Кроме того, президент заявил, что в будущем школы не будут переходить на дистанционное обучение.