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    06 октября 2020, 12:05

    Путин поручил создать новую спортивную стратегию на случай карантина

    Анастасия Калинина

    Если в будущем в стране возникнут форс-мажорные ограничения, то люди не должны из-за этого перестать заниматься спортом. В связи с этим Владимир Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта.
    Путин поручил создать новую спортивную стратегию на случай карантина

    Президент отметил, что этой осенью из-за пандемии были закрыты спортзалы и отменены спортивные мероприятия, передает ТАСС.

    «В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — заявил глава государства.

    Стратегия будет охватывать спортивную сферу и на период до 2030 года предусматривать необходимые меры поддержки.

    Владимир Путин пообщался с преподавателями и учителями. В ходе беседы российский лидер похвалил учеников, родителей и педагогов за отличную командную работу в период пандемии. Он также добавил, что это время было для всех непростым. Кроме того, президент заявил, что в будущем школы не будут переходить на дистанционное обучение.

    Новости SMI.FM