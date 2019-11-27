Путин пообещал подготовить Санкт-Петербург к Евро-2020

Культурная столица России станет одним из 12 городов Европы (Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам), где пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

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«Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов», — указал президент.

27 ноября в культурной столице России Владимир Путин встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином.

«Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков», — пообещал российский лидер.

Турнир будет проходить летом 2020 года, с с 12 июня по 12 июля. Жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020 будет проходить уже 30 ноября.