Спорт 11 февраля 2023, 12:44 Путин похвалил организаторов «Лыжни России» Президент Путин указал на хорошую организацию «Лыжни России» РИА «Новости»

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Участники, организаторы и гости открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России — 2023» получили поздравительную телеграмму от президента страны Владимира Путина. Ее текст опубликовали на сайте Кремля.

«Отрадно, что эта замечательная инициатива, родившаяся более сорока лет назад, воплотилась в масштабный общенациональный проект», — написал российский лидер.

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Путин отметил хорошую организацию мероприятия и доступность соревнования. По его словам, проект объединил немало участников. Глава государства добавил, что подобные мероприятия всегда актуальны.

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Участие в таких забегах, подчеркнул Путин, закаляют характер, а организаторы продвигают здоровый образ жизни. Кроме того, любители лыжного спорта могут проверить свои навыки, соревнуясь одновременно и с начинающими, и опытными спортсменами на одной площадке.

Путин назвал «Лыжню России» самым массовым спортивным мероприятием в стране, история которого началась в 1982 году.