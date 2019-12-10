  • Путин: Нет претензий к ОКР — значит мы должны выступать под национальным флагом

    10 декабря 2019, 02:38

    Наталья Жуковская

    В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в «нормандском формате» Владимиру Путину задали вопрос по решению WADA в отношении российских спортсменов. Ранее организация запретила россиянам выступать под национальным флагом из-за допингового скандала.
    Путин: Нет претензий к ОКР — значит мы должны выступать под национальным флагом

    Глава государства заявил, что пока говорить о действиях России рано, так как все нужно тщательно проанализировать. Юристы должны рассмотреть запреты WADA. Однако он считает, что организация противоречит Олимпийской хартии.

    «Нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части рашение WADA противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд», — сказал президент.

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    Он отметил, что отстранение России от спортивных мероприятий на четыре года — несправдливо, так как наказания должны быть индивидуальными для тех, кто нарушил правила.

    «Любое наказание должно быть индивидуально. Оно не может носить общий характер и не может быть применено в отношении непричастных спортсменов», — добавил Путин.

    Если же наказание носит такой характер, есть шанс, что заинтересованные люди принимают решение по политическим мотивам, считает президент.

    В понедельник, 9 декабря стало известно, что исполком WADA лишил Россию права на участие в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российское антидопинговое агентство больше не имеет статуса соответствия. Участвовать в значимых турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе.