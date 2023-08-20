Спорт 20 августа 2023, 18:59 Путин направил приветствие участникам фестиваля университетского спорта Путин назвал Международный фестиваль университетского спорта уникальным явлением РИА «Новости»

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Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге с участием студенческих команд из стран — участников Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС станет уникальным явлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Рад приветствовать спортсменов на Международном фестивале университетского спорта. Он является уникальным, новым явлением в международном спортивном календаре. Фестиваль собрал университетские команды из многих регионов мира, чтобы участники ощутили атмосферу взаимопонимания, дружбы и спорта, а также отстояли спортивную честь своих стран», — сказал Путин.

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Глава государства отметил символичность того, что именно Екатеринбург стал местом проведения соревнований.

«Это город на границе Азии и Европы, один из крупнейших культурных, научных, экономических и студенческих центров России. Фестиваль станет одним из запоминающихся и масштабных событий, приуроченных к 300-летию столицы Урала», — добавил президент.

Путин пожелал всем участникам фестиваля бескомпромиссной и красивой борьбы, ярких рекордов и побед.

Международный фестиваль университетского спорта проходит с 19 по 31 августа с участием студентов из 36 государств. Всего в программу соревнований вошли 14 видов спорта: художественная гимнастика, тхэквондо, теннис, спортивная борьба, самбо, прыжки в воду, плавание, настольный теннис, мини-футбол, дзюдо, волейбол, бокс, баскетбол 3×3 и бадминтон.