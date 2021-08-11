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    11 августа 2021, 21:32

    Путин наградил орденом двух олимпийских чемпионов в Кургане

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин наградил двух курганских олимпийских чемпионов орденом Дружбы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. Награду получили рапиристка Лариса Коробейникова и чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

    «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года», — говорится в тексте указа.