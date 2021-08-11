Путин наградил орденом двух олимпийских чемпионов в Кургане

Президент России Владимир Путин наградил двух курганских олимпийских чемпионов орденом Дружбы. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации. Награду получили рапиристка Лариса Коробейникова и чемпион по тхэквондо Максим Храмцов.

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года», — говорится в тексте указа.