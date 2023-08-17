17 августа 2023, 17:17
Путин наградил главу ОКР орденом Невского
Путин наградил главу Олимпийского комитета России Позднякова орденом Невского
Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе подчеркнули, что Поздняков получил орден за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие спорта и физической культуры.
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Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. В бытность спортсменом он завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в фехтовании.
Российские спортсмены в настоящее время не выступают на большинстве международных турниров. Исполком Международного олимпийского комитета в марте 2023 года рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до них, но в нейтральном статусе и индивидуальном порядке, причем исключительно тех, кто не связан с органами национальной безопасности или вооруженными силами.
Ранее Поздняков заявил, что участие спортсменов из России на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе и без государственного гимна неприемлемо.
Спортсмены
Владимир Путин
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