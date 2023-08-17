Спорт 17 августа 2023, 17:17 Путин наградил главу ОКР орденом Невского Путин наградил главу Олимпийского комитета России Позднякова орденом Невского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе подчеркнули, что Поздняков получил орден за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие спорта и физической культуры.

Реклама

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. В бытность спортсменом он завоевал четыре золотые медали на Олимпийских играх в фехтовании.

Российские спортсмены в настоящее время не выступают на большинстве международных турниров. Исполком Международного олимпийского комитета в марте 2023 года рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян до них, но в нейтральном статусе и индивидуальном порядке, причем исключительно тех, кто не связан с органами национальной безопасности или вооруженными силами.

Ранее Поздняков заявил, что участие спортсменов из России на Олимпийских играх — 2024 в Париже в нейтральном статусе и без государственного гимна неприемлемо.