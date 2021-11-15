Сборная Сербии обыграла португальцев и получила путевку на ЧМ-2022

Сборная Сербии обыграла соперников из Португалии в матче отборочного тура ЧМ-2022. Победа принесла команде прямую путевку на международное первенство.

Команды Сербии и Португалии играли в группе A. Встреча сборных проходила 14 ноября в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сербов.

Счет на второй минуте матча удалось открыть Ренату Сашешу. На 33-й минуте гол забил футболист сборной Португалии Душан Тадич. Победный мяч отправил в ворота соперников Александар Митрович на 90-й минуте игры.

По итогам отборочного турнира сборная Сербии получила 20 очков. Команде удалось пройти на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Футболисты Португалии оказались на втором месте с 17 баллами. Теперь спортсменам предстоит сыграть в стыковых матчах.

Сборной России тоже придется выступить в стыковых матчах. Вечером 14 ноября команда проиграла хорватам со счетом 0:1. Единственный гол в свои ворота забил защитник Федор Кудряшов. Главный тренер сборной Валерий Карпин назвал поражение самым обидным в своей карьере.