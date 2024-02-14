Эксклюзив 14 февраля 2024, 12:34 Путь в НХЛ — это утопия. Таталин объяснил, почему игрокам нужно остаться в РФ Таталин: хоккеистам в РФ нужно развивать свой чемпионат и не стремиться в НХЛ Телеканал «360»

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Хоккей — это дорогой вид спорта, однако в России появляются новые школы, где руководство старается снять финансовую нагрузку с родителей. Сейчас нужно уделять большое внимание развитию российского хоккея, заявил известный хоккеист Роман Таталин в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Путь в НХЛ — это утопия. Каждый решает сам для себя. В сегодняшних реалиях нам стоит уделить внимание развитию собственного чемпионата. У нас появился классный шанс поднять детские школы — увеличить наш уровень игры», — заметил спортсмен.

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Для этого нужны грамотные специалисты, сильный тренерский штаб. Возможностей для обучения много — ледовые арены, подкатки, дополнительные занятия, главное, чтобы от этого не страдало качество, подчеркнул Таталин.

«Нужна система, хорошая методика обучения в детском хоккее. По своему опыту скажу, что сейчас некоторые дети не успевают выполнить тренерское задание», — отметил игрок.

Хоккей — это творчество, есть базовые навыки, это игра комбинаций и тактик. Сейчас он изменился: скорости стало больше, плотность атаки увеличилась, на первый план вышли индивидуальные навыки игроков. И это нужно принять как данность, подытожил Таталин.