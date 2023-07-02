Спорт 02 июля 2023, 15:31 Путь в большой спорт. Как LADA Sport Rosneft помогает молодым гонщикам стать чемпионами Телеканал «360»

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В столице отметили 100-летие московского спорта. На празднование приехали представители команды LADA Sport Rosneft. По словам пилота Владимира Шешина, силами команды в России появилась программа подготовки гонщиков, начиная с самого картинга.

«Они видят молодых перспективных ребят и помогают, ведут их до большого автоспорта, до РСКГ и уже рождают новых чемпионов в кольцевых сериях», — рассказал спортсмен.

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По словам Шешина, главное в спорте — вера в себя и усердная работа. Он отметил, что тот, кто много трудится, достигает больших результатов.

«Чем больше ты ездишь, чем больше ты на своем пути получишь определенных препятствий, кто сможет побороть эти препятствия и пойти вперед, тот обязательно добьется успеха», — пояснил гонщик.

Генеральным спонсором команды является «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству LADA Sport стала лидером в российских кольцевых гонках, а авторынок получил испытанные в экстремальных условиях гонок бензин «Пульсар-100» и масло «Роснефть магнум рэйсинг». Поэтому успех у нефтяников и гонщиков общий. «Роснефть» поддерживает и другие виды спорта. С 2011 года компания — владелец хоккейного клуба ЦСКА.