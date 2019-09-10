«Пусть убеждают игрой». Кокорин и Мамаев могут вернуться в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев имеют большие шансы вновь попасть в сборную страны. По его словам, все зависит от того, какую игру они покажут, а также от того, как их примут болельщики. Об этом он заявил во время эфира на телеканале «Россия 24».

«Если футболист получает красную карточку, то, по регламенту, он пропускает две игры, после этого он может снова играть, так? Здесь то же самое, футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти на поле и проявлять свои лучшие качества — все в их ногах, пусть убеждают игрой, для меня ничего не меняется», — заявил главный тренер.

Кокорина и Мамаева позвали играть за «Урал» Подробнее

Он также отметил, что Мамаев и Кокорин должны доказать, что могут вернуться в сборную всем своим болельщикам. Черчесов подчеркнул, что в этой ситуации очень большую роль играет то, как трибуны отреагируют на футболистов.

До ареста Павел Мамаев занимал в сборной позицию полузащитника, а Александр Кокорин выступал в качестве форварда.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об УДО 6 сентября. Если в течение 10 дней решение не будет обжаловано, они выйдут на свободу.