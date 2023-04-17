Спорт 17 апреля 2023, 07:19 «Пускай говорит о своих игроках». Наставник ФК «Ростов» резко ответил Талалаеву Главный тренер ФК «Ростов» Карпин осудил тренера «Химок» Талалаева за критику Комличенко РИА «Новости»

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Болельщиков и спортсменов возмутило высказывание главного тренера футбольного клуба «Химки» Андрея Талалаева о форварде Николае Комличенко. Главный тренер ФК «Ростов», за который играет нападающий, Валерий Карпин в ответ посоветовал ему следить за собственными подопечными. Об этом сообщил Sports.ru.

«Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз — или он просто не успевает запоминать, не знаю», — заявил тренер.

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Андрея Талалаева в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» удалили из-за того, что он бросил на поле бутылку. Тренер заявил, что сделал это случайно из-за сильных эмоций. Объясняясь с тренером, он произнес «а мы не растим Комлинченко, говорим правду в лицо». Теперь он пропустит матч 24-го тура чемпионата России с «Торпедо», которую тренировал пять месяцев в этом сезоне до перехода в «Химки».

Николай Комличенко заявил «Спорт-Экспресс», что не знает, почему Андрей Талалаев мог так сказать. Нападающий сказал, что лично с ним никогда не общался.