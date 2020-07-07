Пушков рассказал об условиях улучшения отношений России и США

По его мнению, это произошло, потому что «США вышли из всех форматов, которые предполагали хотя бы ограниченное партнерство с Россией, кроме договора СНВ-3».

«Говорить о том, что у нас с США партнерские отношения, — неверно до тех пор, пока восприятие России будет как враждебной страны, против которой Вашингтон по-прежнему будет действовать и на политическом, и на информационном направлении», — заключил Пушков.