Пушков рассказал об условиях улучшения отношений России и США
Россия перестала воспринимать Америку как партнера. Так считает сенатор Алексей Пушков. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его мнению, это произошло, потому что «США вышли из всех форматов, которые предполагали хотя бы ограниченное партнерство с Россией, кроме договора СНВ-3».
«Говорить о том, что у нас с США партнерские отношения, — неверно до тех пор, пока восприятие России будет как враждебной страны, против которой Вашингтон по-прежнему будет действовать и на политическом, и на информационном направлении», — заключил Пушков.