Спорт 16 февраля 2024, 17:43 Puck Empire: нападающий «Оттава Сенаторз» Тарасенко может сменить команду в следующем сезоне

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Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко может сменить команду в следующем сезоне. Об этом сообщил сайт Puck Empire.

Отмечается, что интерес к спортсмену проявили сразу несколько клубов: «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Они обратились к «Оттаве» по поводу возможного обмена Тарасенко.

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Как сообщил RT, в этом сезоне игрок принял участие в 46 матчах за канадский клуб.