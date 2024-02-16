16 февраля 2024, 17:43
Puck Empire: нападающий «Оттава Сенаторз» Тарасенко может сменить команду в следующем сезоне
Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко может сменить команду в следующем сезоне. Об этом сообщил сайт Puck Empire.
Отмечается, что интерес к спортсмену проявили сразу несколько клубов: «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». Они обратились к «Оттаве» по поводу возможного обмена Тарасенко.
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Как сообщил RT, в этом сезоне игрок принял участие в 46 матчах за канадский клуб.
Хоккей
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