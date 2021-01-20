ПСЖ засомневался в подписании Месси
Руководство «Пари Сен-Жермен» может не подписать бомбардира «Барселоны» Лионеля Месси из-за его высоких требований по зарплате. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, французский клуб не готов платить Месси еженедельно по 560 тысяч евро, которые форвард получал в «Барсе». Уточняется, что в нынешнем сезоне аргентинец отыграл за «сине-гранатовых» 17 матчей, записав в свой актив 11 голов и две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонской командой рассчитан до лета этого года.