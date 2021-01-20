ПСЖ засомневался в подписании Месси

По данным издания, французский клуб не готов платить Месси еженедельно по 560 тысяч евро, которые форвард получал в «Барсе». Уточняется, что в нынешнем сезоне аргентинец отыграл за «сине-гранатовых» 17 матчей, записав в свой актив 11 голов и две результативные передачи. Контракт футболиста с каталонской командой рассчитан до лета этого года.