Спорт 22 июля 2023, 03:25 «ПСЖ» выставил на трансфер Мбаппе Журналист Романо: ФК «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер РИА «Новости»

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Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» решило выставить на трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его словам, в «ПСЖ» предположили, что Мбаппе согласился на переход в мадридский «Реал» на правах свободного агента, это должно произойти в 2024 году. Игрок должен был дать ответ о возможном продлении соглашения или о желании уйти из команды летом, но его так и не поступило.

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Ранее издание Defensa Central сообщило, что «Пари Сен-Жермен» хотел подписать форварда Килиана Мбаппе на 10 лет. Стоимость контракта составляла один миллиард евро. Такое предложение клуб сделал еще 17 июля.

Мбаппе начал выступать за «Пари Сен-Жермен» в 2018 году. Действующее соглашение рассчитано до 2024 года. В составе клуба форвард становился пятикратным чемпионом Франции и три раза выигрывал Кубок страны.