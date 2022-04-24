ПСЖ в десятый раз стал чемпионом Франции по футболу

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Франции сыграл вничью со счетом 1:1 с «Лансом» и досрочно стал чемпионом национального первенства. Об этом сообщил ТАСС. Встреча состоялась в субботу, 23 апреля, на стадионе «Стад де Франс».

В составе ПСЖ гол на 68-й минуте забил Лионель Мессии. В «Лансе» мячом в ворота соперника на 88-й минуте матча отметился Корентен Жан.

В 34 матчах ПСЖ набрал 78 очкв. На втором месте идет «Марсель». У него 62 балла после 33 игр и у него нет математических шансов бороться за победу в чемпионате, до конца которого осталось еще пять игр.

Нынешнее чемпионство — десятое в истории парижского клуба. Таким образом он догнал рекордсмена, команду «Сент-Этьен», которая в последний раз завоевывала первое место в сезоне 1980/81.

Третье место по числу титулов занимает «Марсель», являющийся девятикратным чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что руководство клуба «Пари Сен-Жермен» ищет нового главного тренера. По словам инсайдера, в сферу интересов «ПСЖ» попал наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он занял пост главного тренера английского клуба осенью прошлого года. Согласно условиям соглашения, он может уйти из команды после завершения текущего сезона.