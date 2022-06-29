Руководство «Пари Сен-Жермен» устало от полузащитника Неймара и больше не заинтересовано в его услугах. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, недовольство боссов «ПСЖ» вызвало то, что 30-летний футболист не тренируется должным образом и не следит за своей спортивной формой. «Манчестер Юнайтед» является одним из претендентов на бразильского игрока. Отмечается, что этот трансфер может произойти, если из английского клуба уйдет Криштиану Роналду.