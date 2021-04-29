ПСЖ проиграл «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» завершился победой английского клуба со счетом 2:1. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Игра проходила на парижском стадионе Парк де Пренс. В первом тайме счет открыл защитник ПСЖ Маркиньос. Во втором периоде гости отыгрались. Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне сравнял счет на 64-й минуте. Бомбардир Рияд Махрез забил еще один мяч через семь минут. Другой полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» не выявил победителя (1:1).