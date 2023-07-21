Спорт 21 июля 2023, 23:40 ПСЖ предложил футболисту Мбаппе заключить контракт на 10 лет

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Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» решило подписать форварда Килиана Мбаппе на 10 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на издание Defensa Central.

Стоимость контракта составит один миллиард евро. Такое предложение клуб сделал 17 июля. ПСЖ планирует либо продлить контракт, либо же продать спортсмена текущим летом.

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Информации о том, как к предложению отнесся сам футболист, не поступало.

За клуб Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение рассчитано до 2024-го.