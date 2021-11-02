ПСЖ планирует расторгнуть контракт с Серхио Рамосом

ПСЖ планирует расторгнуть контракт с футболистом Серхио Рамосом. Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на Le Parisien.

Причиной стала травма, которую получил спортсмен. Из-за этого Рамос еще не сыграл ни одного матча в составе клуба, хотя присоединился к нему в июле.

Уточняется, что руководство клуба беспокоит состояние здоровья Рамоса, поэтому контракт с ним может быть разорван.