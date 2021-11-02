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    02 ноября 2021, 15:48

    ПСЖ планирует расторгнуть контракт с Серхио Рамосом

    Le Parisien: Серхио Рамос не может восстановиться после травмы

    Дарья Морозова

    ПСЖ планирует расторгнуть контракт с футболистом Серхио Рамосом. Об этом сообщило издание INC-news со ссылкой на Le Parisien.

    Причиной стала травма, которую получил спортсмен. Из-за этого Рамос еще не сыграл ни одного матча в составе клуба, хотя присоединился к нему в июле.

    Уточняется, что руководство клуба беспокоит состояние здоровья Рамоса, поэтому контракт с ним может быть разорван.